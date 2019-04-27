Edis'ten itiraflar ardı ardına geldi! İşte o itiraflar...

''Yakışıklıyım diye oturduğumu düşünmüyorum''

Kendisini ekstra yakışıklı bulmadığını söyleyen Edis Görgülü, "Çok yakışıklı, üçgen vücutlu şarkıcılar da var. Ben daha yeni yeni kilo vermeye başladım. Spor yapabilen birisi değilim, aksine yemek yemeyi çok seviyorum. Bu kadar yoğun bir günün içerisinde spora vakit ayıran kişileri de gerçekten tebrik ediyorum. Aslında en önemlisi şöyle bir gerçek var ki burada yakışıklıyım diye oturduğumu düşünmüyorum" dedi.