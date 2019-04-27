Edis'ten itiraflar ardı ardına geldi! İşte o itiraflar...
Eser Yenenler'in hazırlayıp sunduğu ''EYS'' programının bu haftaki konuğu şarkıcı Edis Görgülü oldu. Eser Yenenler'in sorularını yanıtlayan yakışıklı şarkıcı, samimi itiraflarda bulundu.
Son döneme damga vuran yakışıklı şarkıcı Edis Görgülü, cumartesi akşamları yayınlanan Eser Yenenler'in ''EYS'' programına konuk oldu. Birçok kişinin hayranı olduğu, sesinin yanı sıra düzgün fiziği ve yakışıklılığı ile de kızların kalbini fethetmeye devam eden Edis, katıldığı Eser Yenenler'in programında samimi itiraflarda bulundu.
İşte o itiraflar...
''Yakışıklıyım diye oturduğumu düşünmüyorum''
Kendisini ekstra yakışıklı bulmadığını söyleyen Edis Görgülü, "Çok yakışıklı, üçgen vücutlu şarkıcılar da var. Ben daha yeni yeni kilo vermeye başladım. Spor yapabilen birisi değilim, aksine yemek yemeyi çok seviyorum. Bu kadar yoğun bir günün içerisinde spora vakit ayıran kişileri de gerçekten tebrik ediyorum. Aslında en önemlisi şöyle bir gerçek var ki burada yakışıklıyım diye oturduğumu düşünmüyorum" dedi.
''Muza şarkı yazdığımı zannetsinler''
'Banane' şarkısı hakkında konuşan Edis, "Banane kelimesi birçok dilde 'Muz' anlamına geliyor. Klipte bu kadar çok muzun olmasının nedeni de bu. Aslında hikaye zaten bir muz cumhuriyetinde geçiyor.
Fransızcada, Almancada ve şu an hatırlayamadığım birçok dilde 'Banane' kelimesi muz anlamına geldiği için en azından bu insanlar şarkıyı dinledikleri zaman zaten sözleri anlamayacaklar bari muza şarkı yazdığımı zannetsinler" sözleriyle herkese kahkahaya boğdu.