Edis'in yeni imajı şoke etti sosyal medya resmen yıkıldı

"Konserlerde sanki insanları yakıyorum, acı duyuyorlar ama anlamıyorlar gibi geliyor... Bir yerini yaktığında birkaç saniye ne olduğunu anlamazsınız ama sonra acısı çıkar ya; karşımda yananların da bana dumanı ulaşıyor... Bu onlarla yaşadığım bir ritüel. Bu güce ulaştıktan sonra ondan geriye hiç düşmedim. Aksine, bu ateşin daha çok insanı yakması lazım. Terapi gibi bir his...''