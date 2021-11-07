'Edis'in kalçası takma mı' iddiası O görüntüler internette olay oldu

Türkiye turnesi kapsamında konser üstüne konser veren Edis Görgülü'nün poposu sosyal medyada olay oldu. Türkiye turnesinde olan ve her sahnesinde aynı kıyafetleri giyen Edis'in görüntüsü olay yarattı! Kıvrak danslarıyla izleyiciyi coşturan Edis'in kalçasının 'takma' olduğu iddiası Instagram'ı kasıp kavurdu.