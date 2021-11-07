'Edis'in kalçası takma mı' iddiası O görüntüler internette olay oldu
Sosyal medyada ciddi bir hayran kitlesi bulunan ünlü popçu Edis'in son konserinde dans ederken ortaya çıkan görüntülerin ardından 'Edis'in poposu takma mı' tartışması interneti kasıp kavurdu.
Türkiye turnesi kapsamında konser üstüne konser veren Edis Görgülü'nün poposu sosyal medyada olay oldu. Türkiye turnesinde olan ve her sahnesinde aynı kıyafetleri giyen Edis'in görüntüsü olay yarattı! Kıvrak danslarıyla izleyiciyi coşturan Edis'in kalçasının 'takma' olduğu iddiası Instagram'ı kasıp kavurdu.
Pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıllık aradan sonra sevenleriyle buluşan Edis, şu sıralar Türkiye turnesinde...
Şehir şehir gezen ünlü şarkıcı, hem şarkılarıyla hem de sahne şovuyla izleyicisini her daim enerjik tutmayı başarıyor.
Aynı zamanda sahne kostümleriyle de epey dikkat çekiyor!