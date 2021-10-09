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Edis ve Zeynep Bastık'tan seksi konser dansı 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Edis ve Zeynep Bastık'tan seksi konser dansı 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Ünlü şarkıcılar Edis ve Zeynep Bastık'ın seksi ve samimi dansı sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Edis ve Zeynep Bastık'tan seksi konser dansı 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Yakın arkadaş olduklarını her fırsatta ifade eden ünlü şarkıcılar Edis Görgülü ve Zeynep Bastık, son yayınlanan dans videoları ile sosyal medyada 'yok artık' dedirtti. Sarmaş dolaş dans ettikleri görüntüler internete düşer düşmez yüzlerce tepki mesajı alan ünlü şarkıcılar, sosyal medyanın trend tabiriyle adeta 'linç yiyor.'

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Edis ve Zeynep Bastık'tan seksi konser dansı 'Evlisin' diye tepki yağdı!
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Edis ve Zeynep Bastık'tan seksi konser dansı 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Zeynep Bastık'a 'Evlisin' tepkisi

Sosyal medyada özellikle Zeynep Bastık'ın evli olmasına değinilirken, eşinin böyle bir videoya nasıl tepki vermediği ise tartışma konusu oldu.

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Edis ve Zeynep Bastık'tan seksi konser dansı 'Evlisin' diye tepki yağdı!

İŞTE SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRAN O DANS VİDEOSU

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