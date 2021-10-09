Edis ve Zeynep Bastık'tan seksi konser dansı 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Yakın arkadaş olduklarını her fırsatta ifade eden ünlü şarkıcılar Edis Görgülü ve Zeynep Bastık, son yayınlanan dans videoları ile sosyal medyada 'yok artık' dedirtti. Sarmaş dolaş dans ettikleri görüntüler internete düşer düşmez yüzlerce tepki mesajı alan ünlü şarkıcılar, sosyal medyanın trend tabiriyle adeta 'linç yiyor.'