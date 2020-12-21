Edis ve Aybüke Albere'nin kalçalarına tokatlar attığı video olay! Kaldırıldı
Edis Görgülü ve Aybüke Albere'nin birbirlerinin kalçalarına şaplak attıkları bir TikTok videosu olay yarattı. Fakat TikTok'tan kaldırıldı.
Edis Görgülü ve kendisi gibi şarkıcı olan Aybüke Albere, karantina günlerinde sosyal medyaya daha bir ağırlık verdi. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen hatta sevgili oldukları iddia edilen ikili, son olarak TikTok videosu çekti.
İki ünlü isim TikTok için çektikleri videoda birbirlerinin kalçalarına şaplak attı. Şaplağı atan ilk Edis oldu.
Ardından da Aybüke, Edis'in kalçasına şaplak attı. Son olarak ise ikili aynı anda birbirlerinin kalçalarına vurduğu anları kaydetti.
Videonun sonunda ise Aybüke'yi kucağına alan Edis, beklenmedik bir hamleyle Albere'ni yere bıraktı.