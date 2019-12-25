Edis bahriyeli oldu! ilk askerlik pozunu verdi
Ünlü şarkıcı Edis, bedelli askerliğini yapacağı İskenderun’daki birliğine gidip teslim oldu.
Son zamanlarda yıldızı hızla parlayan genç popçulardan Edis, askerlik görevini yerine getirmek için birliğine teslim oldu. Genç şarkıcı askerliğini bedelli olarak yapacak. Ünlü popçunun görev yerinin ise İskenderun olduğu ortaya çıktı.
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Ünlü popçu askerlik görevini İskenderun’da bahriyeli olarak yapacak.
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Ünlü popçu vatani görevini yapmak üzere İskenderun'a giderken havaalanında böyle görüntülendi.
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Ünlü popçu birliğine teslim olduğu sırada kameralara poz vermeyi ihmal etmedi.
Son günlerde saç rengini değiştirip sarıya boyatan ünlü şarkıcının, askere gitmeden önce saçını normal rengine döndürmesi dikkatlerden kaçmadı.
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