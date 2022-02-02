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Edirne'de sayı her gün artıyor! Milyonluk servet otoparkta çürüyor: 13 yıldır bekleyen var

Edirne'de sayı her gün artıyor! Milyonluk servet otoparkta çürüyor: 13 yıldır bekleyen var

EDİRNE’de trafikten men edilen ve çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan değeri milyonları bulan yüzlerce araç, Yediemin Otoparkı'nda yıllardır çürümeye yüz tutmuş halde bekliyor.

Edirne'de sayı her gün artıyor! Milyonluk servet otoparkta çürüyor: 13 yıldır bekleyen var

Edirne’de 2009 yılından beri hizmet veren yediemin otoparkında bulunan yüzlerce araç çürümeye terk edildi. 

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Edirne'de sayı her gün artıyor! Milyonluk servet otoparkta çürüyor: 13 yıldır bekleyen var

Araç sahiplerinin araçlarını gelip almaması ve uzun süredir icra daireleri ile Milli Emlak tarafından satış yapılmaması sebebiyle otoparkta bulunan araç sayısı günden güne artıyor. 

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Edirne'de sayı her gün artıyor! Milyonluk servet otoparkta çürüyor: 13 yıldır bekleyen var

Yediemin otoparklarının dolup taştığı Edirne’de, kaderine terk edilen araçlar nedeniyle otoparklar adeta otomobil mezarlığına döndü.

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Edirne'de sayı her gün artıyor! Milyonluk servet otoparkta çürüyor: 13 yıldır bekleyen var

Yediemin otoparkı işletmecisi Sercan Büyüköztürk, sadece kendi otoparkında 750 motosiklet ve 200 aracın bulunduğunu belirtti.

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