Edirne'de lise öğrencileri benzinli motor yazılımı geliştirdi

Öğrencilerin özgün bir yazılım geliştirdiğine dikkat çeken Yaman, şöyle devam etti:

"Bu yazılımla öğrencilerimiz tek silindirli bir motorun çalışması için gerekli olan bütün materyalleri topladı ve yazılımları yazdı. Teorik ve pratik olarak şu anda çalışıyor. İlerleyen aşamalarda gaz pedalı ve gaz kelebek modülünü de dahil ederek komplike bir sistem kurmayı hedefliyoruz.''