Edirne'de kamyonette 21 piton ele geçirildi
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde bir kamyonette 21 piton, 43 mandarin ördeği ve 4 sakarca kazı ele geçirildi.
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde jandarma ekipleri ihbar üzerine ilçede bir kamyoneti durdurdu.
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Alınan bilgiye göre, ekipler kamyonette Türkiye'ye kaçak olarak getirildiği tespit edilen 21 piton, 43 mandarin ördeği ve 4 sakarca kazı ele geçirdi.
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Kamyonet sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen hayvanların, hayvanat bahçelerine verilmek üzere İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.
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