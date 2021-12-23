Edirne'de gönüllü karantina! Camiler, iş yerleri kapatıldı düğün ve mevlit yasaklandı
Bakan Koca'nın açıkladığı son tabloda nüfusa oranla en fazla vaka artışının yaşandığı Edirne'de, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı, Oğulpaşa ve Azatlı köylerinde salgının yayılmasını önlemek için köylüler, gönüllü karantina uygulaması başlattı. Camiler, kahvehaneler ve diğer işletmelerin kapatıldığı köylerde, düğün ve mevlitler de yasaklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka tablosunda; Edirne'nin 278,59 olan vaka sayısı 311,95'e çıktı. Kent, bu rakamla nüfusa oranla en fazla vaka artışının yaşandığı il oldu. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kentin koronavirüs yoğunluk haritası da kırmızıya döndü. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki kentte aşılama oranı ise yüzde 82,5 oldu.
Havsa ilçesine bağlı Osmanlı, Oğulpaşa ve Azatlı köylerinde yüksek vakalar ve salgının yayılmasını önlemek için köylüler, gönüllü karantina uygulaması başlattı.
Havsa Kaymakamlığı'ndan alınan izinle 10 gün karantina uygulamasına geçilen köylerde, düğün, mevlit gibi etkinlikler yasaklanırken, camiler, kahvehaneler ve diğer iş yerleri kapatıldı. Köylülerin evlerinden sadece temel ihtiyaçlarını gidermeleri için çıkmalarına izin veriliyor.
Vakaların artması üzerine gönüllü karantinaya girdiklerini belirten Osmanlı muhtarı Arif Aytaç, "Vaka sayısı 24 kişiydi, şu anda 21'e düştü. Halkımızla görüşerek kendi isteğimizle kapanmaya gittik. Zaruri ihtiyaçlar haricinde dışarıya çıkılmasını yasakladık. Bunu Kaymakam Bey ile de istişare ettik o da uygun gördü sağ olsun.