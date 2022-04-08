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Edirne sızan asfaltla çevre felaketi yaşadı meğer tesisin raporu bile yokmuş

Anadolu Ajansı
Edirne sızan asfaltla çevre felaketi yaşadı meğer tesisin raporu bile yokmuş

EDİRNE'de zift dereye karışmış ve suyu siyaha boyamıştı. Tesisin çevre etki değerlendirmesi (ÇED) raporu olmadığı ortaya çıktı.

Edirne sızan asfaltla çevre felaketi yaşadı meğer tesisin raporu bile yokmuş

EDİRNE'nin Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiyede asfalt yapımında kullanılan havuzun duvarının yıkılması sonucu tonlarca 'bitüm' adı verilen zift sızarak yayıldığı ekili tarlalar ve yakınlarındaki dereyi siyaha bürümüştü. Tesisin çevre etki değerlendirmesi (ÇED) raporu olmadığı ortaya çıktı.

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Edirne sızan asfaltla çevre felaketi yaşadı meğer tesisin raporu bile yokmuş

Asfalt şantiyesinde görevli işçiler sabah saatlerinde ziftin yayıldığı tarım arazilerinde çalışma yaptı.

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Edirne sızan asfaltla çevre felaketi yaşadı meğer tesisin raporu bile yokmuş

Arazide donan ve sertleşen zift iş makineleri yardımıyla zeminden kaldırılarak kamyonlara yüklendi.

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Edirne sızan asfaltla çevre felaketi yaşadı meğer tesisin raporu bile yokmuş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki temizlik çalışmalarını takip etti.

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