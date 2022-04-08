Edirne sızan asfaltla çevre felaketi yaşadı meğer tesisin raporu bile yokmuş
EDİRNE'de zift dereye karışmış ve suyu siyaha boyamıştı. Tesisin çevre etki değerlendirmesi (ÇED) raporu olmadığı ortaya çıktı.
EDİRNE'nin Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiyede asfalt yapımında kullanılan havuzun duvarının yıkılması sonucu tonlarca 'bitüm' adı verilen zift sızarak yayıldığı ekili tarlalar ve yakınlarındaki dereyi siyaha bürümüştü. Tesisin çevre etki değerlendirmesi (ÇED) raporu olmadığı ortaya çıktı.
Asfalt şantiyesinde görevli işçiler sabah saatlerinde ziftin yayıldığı tarım arazilerinde çalışma yaptı.
Arazide donan ve sertleşen zift iş makineleri yardımıyla zeminden kaldırılarak kamyonlara yüklendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgedeki temizlik çalışmalarını takip etti.