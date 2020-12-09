Edip Tepeli'den Ayşecan Tatari'nin doğum pozunu eleştirenlere sert tepki

Bir takipçisi Tatari'ye "Yani duygusal bir şeyler yazdınız diye bu görüntüyü normalleştiremezsiniz kusura bakmayın ama keşfetteydi o yüzden geldim yazdım size merakımdan ya da tanıdığımdan değil. Yani bu kadar açık ve özel bir anı neden insan milyonlarla paylaşır yanlış çok yanlış" yazdı.