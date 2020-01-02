EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın karizmatik vedasına beğeni yağdı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, veda paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
ATV ekranlarının rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldız ismi Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Ekranların en uzun soluklu dizisi haline gelen EDHO'da Hızır karakteriyle beğenileri toplayan Kaynarca, gönüllere taht kurdu.
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EDHO'nun başarısında büyük payı olan Oktay Kaynarca'nın ünü ülke sınırlarını aştı. Kaynarca'nın sosyal medya hesabı da bu ünden payını aldı.
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Yakışıklılığıyla dikkat çeken Oktay Kaynarca sosyal medya üzerinden paylaştığı karizmatik fotoğrafına "Güzel senelerimiz olsun ... Gözlerinizden öperim..." notunu düştü.
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Kaynarca'nın 2019 senesine veda fotoğrafına binlerce beğeni yağdı.
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