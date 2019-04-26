EDHO'nun yıldızı Mustafa Üstündağ ateş püskürdü: O kansıza yapacaklarımı...

Daha önce Çukur, Kurtlar Vadisi Pusu, Yılan Hikayesi ve Merhamet gibi birçok dizide oynayan Mustafa Üstündağ, sosyal medya paylaşımlarıyla bir anda gündeme oturdu. Geçtiğimiz gün Küçükçekmece'de bir apartman boşuğunda küçük bir kıza tecavüz eden kişiye tepkiler yağarken, Üstündağ Instagram hesabından en sert şekilde konuşanlardan biri oldu.