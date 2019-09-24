EDHO'nun yeni sezonu öncesi bomba patladı bu transfer çok konuşulacak
24 Eylül Salı akşamı uzun süren aranın ardından izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine bir transfer daha yapıldığı öğrenildi.
5. sezonu öncesinde kadrosuna Naz Elmas, Burak Sergen ve daha birçok ismi dahil eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, transfere doymuyor. Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan dizinin kadrosuna bir isim daha katıldı.
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Son olarak Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinde Melik rolüne hayat veren Evren Erler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü isim, Behram karakterini canlandıracak.
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Evren Erler kimdir?
Evren Erler, 11 Eylül 1976 Kars’ta dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi İktisat Maliye Bölümü'nde okumuştu Sarıyer Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro eğitimi almıştır.
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Evren Erler, 1986'da Shem' de oyunculuğa başladı. 2008 yılına kadar burada oyunculuk, eğitmenlik ve yönetmenlik yaptı.
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