EDHO'nun usta yıldızı hakkında Deniz Çakır bakın ne dedi son hali görenleri şaşırttı

Kuruçeşme'de kameraların objektifine takılan güzel oyuncu, basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti. Hülya Avşar ile rol alacağı dizisinin adı Yaş 19 iken Masumiyet'e çevrilen Çakır, ''Masumiyet adlı yeni dizim yakında başlayacak. Çekimler devam ediyor. Detayları daha sonra konuşuruz'' dedi.