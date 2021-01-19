EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca Güvenç Dağüstün'ün İbo Show eleştirilerine kızdı

Oktay Kaynarca, Twitter hesabından, "Çok mu korkunçtu? Sana daha korkunç o kadar şey sıralarım ki sevgili Güvenç Dağüstün, yaptığın yağmadığın, 'korkunç ve kabus' kelimelerini bir daha kullanmazsın!! Herkese her şeye önyargı sana da aynı bakış açısı hakkını yaratır. Kapiş?" yazarak karşılık verdi.