EDHO'nun başrolü Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli'nin öpücüğüne sözlü karşılık

EDHO'nun başrolü Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli'nin öpücüğüne sözlü karşılık

Şu sıralar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finaline girmesini fırsat bilerek tatil yapan Oktay Kaynarca, yakın arkadaşı Meryem Uzerli'nin kendisini öptüğü fotoğrafları paylaştı.

EDHO'nun başrolü Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli'nin öpücüğüne sözlü karşılık - Sayfa 1

Bir dönem Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosunda yer alan Meryem Uzerli, orada Oktay Kaynarca ile yakın arkadaşlık kurdu. Sık görüşemeyen ancak sosyal medya hesaplarından birbirlerine beğeniler ve yorumlar yapan ikili, bu sefer yeni bir paylaşımla gündeme geldi.

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EDHO'nun başrolü Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli'nin öpücüğüne sözlü karşılık - Sayfa 2

Meryem Uzerli, Oktay Kaynarca'nın reklam yüzü olduğu markanın afişleri önünde pozlar verdi.  Kaynarca, Uzerli'nin kendi fotoğrafını öptüğü anları da Instagram hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, bu paylaşımın altına "Ne içten ne komplekssiz ne hoşsun deli kız" yorumunu yaptı.

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EDHO'nun başrolü Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli'nin öpücüğüne sözlü karşılık - Sayfa 3

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti: Öte yandan eski rol arkadaşları Oktay Kaynarca ve Meryem Uzerli'nin dizinin çekimlerinde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. 

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EDHO'nun başrolü Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli'nin öpücüğüne sözlü karşılık - Sayfa 4

Tipim değil: Konu hakkında o dönem açıklama yapan Meryem Uzerli ise Oktay Kaynarca için "Tipim değil!" demişti.

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