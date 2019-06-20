EDHO'nun başrolü Oktay Kaynarca paraya para demeyecekti! 8 milyon TL'lik teklif
Geçtiğimiz günlerde ünlü bir giyim markasının reklam yüzü olan Oktay Kaynarca'nın 8 milyon TL'lik diğer bir teklifi reddettiği öğrenildi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açmıştı. Ancak son günlerde Kaynarca hakkında çıkan haberlere bir yenisi daha eklendi. İddiaya göre bir mobilya şirketi, Kaynarca'ya 8 milyon TL'lik reklam teklifinde bulundu.
Ancak Oktay Kaynarca dudak uçuklatan teklifi hiç düşünmeden reddetti. Çünkü Kaynarca, sahibi arkadaşı olan bir giyim markasıyla çoktan anlaşmıştı bile. Üstelik 8 milyon TL'nin kat kat altı bir fiyata.
Oktay Kaynarca’nın yerine Özcan Deniz: Yakışıklı oyuncunun tekliflerini reddetmesi üzerine yeni bir yüz arayan mobilya şirketi, aradığını Özcan Deniz'de buldu. Firma, Kaynarca'ya teklif ettiği fiyatın yarısına, yani 4 milyon liraya Özcan Deniz'le iki yıllık anlaşma imzaladı.
Peki Oktay Kaynarca kimdir?: Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965‘te Malatya’da doğdu. Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya’da çalıştıkları için Üsküdar’da anneannesinin yanında büyüdü.