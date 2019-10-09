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EDHO'da Tarık Ünlüoğlu için veda sahnesi hazırlandı Oktay Kaynarca duygulandırdı

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde veda sahnesi hazırlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü akciğer hastalığı ile mücadelesini kaybederek hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu için son olarak yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da veda sahnesi hazırlandı, dün yayınlanan 142. bölümünde Ünlüoğlu'nun unutulmaması herkesi duygulandırdı. 

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakterine hayat veren usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz hafta akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun canlandırdığı Ünal Kaplan'ın özel sahneleri ise son bölümde ekrana geldi. Çakırbeyli ailesi Kaplan'ın ölümüyle yıkıldı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan'ın ölümüyle yıkılan Hızır, odasına geçerek gökyüzüne bakar ve Kaplan ile olan eski anılarını hatırlar. 

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