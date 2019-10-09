EDHO'da Tarık Ünlüoğlu için veda sahnesi hazırlandı Oktay Kaynarca duygulandırdı

Bir süredir tedavi gördüğü akciğer hastalığı ile mücadelesini kaybederek hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu için son olarak yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da veda sahnesi hazırlandı, dün yayınlanan 142. bölümünde Ünlüoğlu'nun unutulmaması herkesi duygulandırdı.