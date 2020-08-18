EDHO yıldızı Cansu Melis Karakuş Umur Saçkın ile yeni bir aşka yelken açtı
ATV'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncularından Cansu Melis Karakuş, iş insanı Umur Saçkın'la aşkını ilan etti.
ATV'nin en uzun soluklu ve reyting rekorlarını elinde tutan tutan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meltem karakterine hayat veren Cansu Melis Karakuş, sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni aşkını ilan etti.
Tatil pozlarıyla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulan oyuncu, iş insanı Umur Saçkın ile aşk yaşamaya başladı.Karakuş ile Saçkın, önceki gece bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yedi.
İkiliyi dostlarının tanıştırdığı ve birbirlerine yakıştırdığı iddia edildi. Çiçeği burnunda çift, buluştukları gece çekilmiş kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Cansu Melis Karakuş: 1991 yılında dünyaya gelen Cansu Melis Karakuş aslen Konyalı. Ünlü oyuncunun annesi ise Suriyeli. Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü kazandığı dönemlerde Kemal Doğulu ve Nihat Odabaşı’nın “Sen tam bir modelsin, kendini harcıyorsun” demesi üzerine modelliğe başladı.