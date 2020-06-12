EDHO erken finali kavga çıkardı Oktay Kaynarca ateş püskürdü
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin usta oyuncularından Oktay Kaynarca, Demet Akbağ'ın başkanı olduğu Oyuncular Sendikası'nın yaptığı açıklamalara kızdı, Kaynarca'nın tepkisi sert oldu.
ATV ekranlarının en uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, pandemi süreciyle ilgili Demet Akbağ’ın başkanı olduğu Oyuncular Sendikası arasında yeniden başlayan setler yüzünden tartışma çıktı.
Oktay Karnarca'nın ''Setler dursun diye bağıranlar şimdi ne diyecek?'' sözlerine Oyuncular Sendikası, ''Salgından etkilenen tüm ülkelerde yapımlar 10-20 Mart tarihi arasında tamamen durmuştur. İstanbul’da bulaş katsayısı ‘16’iken devam eden set vardı. 1 Haziran’da tüm sektörde normalleşme planları uygulanmaya konulmuştur'' açıklaması yaptı.
Atv'nin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin koronavirüs salgını sebebiyle erken sezon final yaptığını dile getiren Kaynarca ise bu açıklamaya sert çıktı ve şunları söyledi:
''150'ye yakın kişi iki ay daha az para götürebildi. O günden bu güne ne değişti? ‘Normalleşme başladı diyeceksiniz’ evet ama verilere bakıldığında şimdiyle o dönem arasında çalışmayı engelleyecek ne gibi bir uçurum var?"