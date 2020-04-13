Eda Taşpınar sınırları zorladı çatıya çıkıp bakın ne yaptı
Sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, karantina günlerinde ten rengini bakın nasıl koruyor, Instagram hesabından paylaştı.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarla ve zaman zaman değişik damak tadı nedeniyle gündeme gelen sosyetik ikoncan Eda Taşpınar, koronavirüs sebebiyle kendisini eve kapatmak zorunda kaldı.
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Yaz-kış farketmeden sürekli olarak yanık teniyle kameralara yansıyan Taşpınar, karantina günlerinde de yanık teninden ödün vermek istemiyor. Bu yüzden Eda Taşpınar, güneşlenmek için kendine yeni bir çözüm buldu.
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Eda Taşpınar, Rumelihisarı'ndaki dairesinin çatısına çıktı. Havlusunu yere seren Taşpınar, kendi adıyla piyasaya sürülen bronzlaştırıcı kreminin de reklamını yaparak güneşlendi.
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Öte yandan Eda Taşpınar, geçtiğimiz haftaki 'Yastık Challenge'na da katılarak Instagram paylaşımıyla dikkat çekmişti.
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