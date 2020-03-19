Eda Taşpınar mayolu ev haliyle ortalığı salladı cesur pozunu havada verdi
Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan Eda Taşpınar, mayolu ev halini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Taşpınar'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
Çin'in Wuhan kentinde başlayıp Türkiye'de de etkisi gösteren Koronavirüs salgını, herkesin eve kapanmasına neden oldu. Birçok ünlü isim 'Evde Kal' etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Bu isimlerden biri de sosyetik ikoncan Eda Taşpınar oldu.
Evdeki hallerini Instagram'dan paylaşan Eda Taşpınar, yatağının üzerinde zıpladığı anı fotoğrafladı. Taşpınar'ın ev halinin mayolu olması ise herkesi şaşkına çevirdi. Taşpınar, fotoğrafına 'Ev hayatı' notunu ekledi.
Öte yandan Eda Taşpınar, geçtiğimiz günlerde de ilginç yemek zekiyle güm olmuştu. Eda Taşpınar, Koronavirüs'ün dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde bir tabak dolusu çekirge yiyerek herkesi şaşırtmıştı.
Bu anları Instagram hesabından paylaştığı için tepki çeken Taşpınar, konu hakkında konuşarak "Yine olsa yerdim. Çünkü inanılmaz lezzetliydi. Tadı portakallı gofret gibi. Değişik yiyecekleri tatmayı seviyorum" dedi.