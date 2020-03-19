Eda Taşpınar mayolu ev haliyle ortalığı salladı cesur pozunu havada verdi

Çin'in Wuhan kentinde başlayıp Türkiye'de de etkisi gösteren Koronavirüs salgını, herkesin eve kapanmasına neden oldu. Birçok ünlü isim 'Evde Kal' etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Bu isimlerden biri de sosyetik ikoncan Eda Taşpınar oldu.