Eda Nur Kaplan'ı tecavüz ederek ölüme sürükleyenler suç makinası çıktı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunan zanlılar suç makinesi çıktı.
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın sır ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eda Nur'a tecavüz ederek onu intihara sürükleyen zanlılardan ikisi tutuklanırken, zanlıların WathsApp mesajlarından iğrençlik çıktı. Zanlıların, Kaplan'ı pavyonda çalıştırmaya hazırlandıkları ortaya çıkmıştı. İşte o zanlılar adeta birer suç makinası çıktı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunan zanlılar suç makinesi çıktı. Kaplan'a cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen zanlılardan Yusuf G., Mehmet A. ve olay gecesi otel odasında bulunan Aşkın K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.
2 tutuklama bir adli kontrol
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yusuf G. ve Mehmet A., 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Aşkın A. ise yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol hükmüyle serbest bırakıldı.
İşte tecavüzcü zanlıların sabıka kayıtları
Cezaevine gönderilen Mehmet A. ve Yusuf G.'nin sabıkalarının kabarık olduğu ortaya çıktı. Yusuf G.'nin "huzur ve sükun bozma", "tehdit", "hakaret", "basit yaralama", "konut dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme", "görevi kötüye kullanma", "iftira", "dolandırıcılık" ve "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" gibi suçlardan 11 sabıka kaydının olduğu belirlendi.