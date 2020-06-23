Eda Ece yeni yaşını sevgilisiyle teknede kutladı! Yasak Elma oyuncularından sürpriz
Oyuncu Eda Ece, sevgilisi ve arkadaşlarıyla çıktığı tatilde önceki gün 30. yaşına bastı. Ece'nin dizideki rol arkadaşları Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade ise oyuncuya sürpriz yaptı.
Yasak Elma dizisinin başarılı oyuncusu Eda Ece, salgın yasaklarının kalkması ve dizilerinin sezona erken veda etmesiyle soluğu sevgilisi Buğrahan Tuncer ve arkadaşlarıyla beraber tatilin yolunu tuttular.
Bodrum'da tatil yapan ünlü oyuncu Eda Ece, önceki gün 30. yaşına girdi. Ece'ye Yasak Elma dizisinden rol alan arkadaşları Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'den duygulandıran bir sürpriz geldi.
İki ünlü oyuncu, ellerinde balonlarla bir anda karşısına çıktıkları Ece’yi çok mutlu etti. Eda Ece ikiliyle fotoğraflarını sosyal medyada “Onları karşımda görünce gözlerim doldu” notuyla paylaştı.
Eda Ece ertesi gün de sevgilisi Buğrahan Tuncer ve arkadaşlarıyla tekneye binip denize açıldı. Yeni yaş kutlamasına teknede devam eden güzel oyuncu, yakınlarıyla keyifli bir gün geçirdi.