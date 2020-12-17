Eda Ece Yasak Elma dizisinin setinden paylaştı! 'Ciddiyetsiz' paylaşım

Yasak Elma dizisinin yayımlanmasıyla son dönemin başarılı oyuncuları arasında yerini alan Ece, her adımıyla merak konusu. Eda Ece; güzelliği, özel hayatı, dizideki performansı, kıyafeti, aksesuarları, hayvan sevgisi de dahil olmak üzere hemen hemen attığı her adımıyla magazin gündeminde yer almayı sürdürüyor.