Eda Ece yanlışlıkla Yasak Elma'nın senaryosunu ifşa etti bomba detay!
Yasak Elma'da Yıldız'ı canlandıran Eda Ece Instagram'da yanlışlıkla Yasak Elma dizisinin senaryosunu ifşa etti.
FOX TV'nin bol entrikalı dizisi, birçok oyuncu değişikliğine rağmen hala seyirci tarafından ilgiyle izleniyor. Dizinin oyuncuları, yalnızca televizyondan değil sosyal medyadan da sıkı takip ediliyor.
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Dizide Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece de Instagram'da hayranları tarafından sıkı takipte ve hayranların gözünden hiçbir şey kaçmıyor.
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Son olarak Ece, Instagram'da bir hikaye paylaşırken yasak Elma'nın senaryosunu istemeden ifşa etti.
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Senaryodan bir sayfa yayımlayan Eda Ece, dizideki önemli bir olayı istemeden açık etti.
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