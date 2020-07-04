Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer'le kavga etti gözleri doldu
Yasak Elma dizisinin yıldızı Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Bodrum'dan döner dönmez gerilimi sokak ortasında yaşadı.
Uzun bir süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraber olan FOX TV Yasak Elma dizisinin oyuncusu Eda Ece, geçtiğimiz günlerde Bodrum tatilinden paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla anılırken bir anda sevgilisi Tuncer ile yaşadığı gerilimle magazin gündemine bomba gibi düştü.
Bodrum tatilinden sevgilisi Buğrahan Tuncer ile beraber dönen Eda Ece, Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Ece, ''Tatilden yeni döndük, güzel geçti'' dese de moralinin bir hayli bozuk olduğu objektiflere yansıdı.
Başarılı oyuncu, gazetecilerin '' Moraliniz mi bozuk, bir şey mi oldu?'' sorusuna ise cevap vermeyi tercih etmedi ve başını öne eğdi.
Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ise bu esnada Eda Ece'nin yanından hızla uzaklaştı ve Ece'nin o an gözleri doldu, ağlamamak için kendisini zor tuttu.