Eda Ece koronavirüsün tek faydası deyip paylaştı FOX TV Yasak Elma oyuncu
FOX TV ekranlarında yayımlanan Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle adından sıklıkla söz ettiren Eda Ece, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Televizyon ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Yıldız karakteri ile alkışları toplayan Eda Ece, koronavirüs nedeniyle karantinada olunca sosyal medya paylaşımlarını arttırdı. Yasak Elma dizisinin çekimlerine ara verilince yeni bölümleri de yayımlanmıyor. Eda Ece de son günlerde sıklıkla sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Ünlü oyuncu, son olarak Twitter hesabından Çin'de yaşanan bir haberi paylaşarak isyan etti. Eda Ece, "Her tür hayvanı yedikleri için gerçek hayvanseverler yıllarca Çin'i lanetledi. Neyseki bu vicdansızlık sona eriyor!!! Coronanın tek faydası bu!!! İnsan doğadan üstün değildir!!!!!!!" ifadelerini paylaştı.
Eda Ece, bu sözleriyle ve bu paylaşımıyla hayranlarından binlerce beğeni aldı.
Öte yandan Yasak Elma dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Eda Ece ise Yasak Elma hayranlarının kafasını karıştıran sözler söyledi.