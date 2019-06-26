Eda Ece basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yakalanınca bunu yaptı
Yasak Elma dizisinin güzel oyuncusu Eda Ece, Alaçatı'da basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile fena yakalandı.
Fox Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da birçok ünlü isimle beraber yer alan Eda Ece, dizinin yaz sezonuna girmesini fırsat bilerek kendisini Alaçatı'ya attı. Biz dönem kendisinden yaşça büyük BKM'nin sahibi Necati Akpınar ile beraber olan Ece, Alaçatı'ya yeni sevgilisi ile beraber gitti.
Eda Ece, bir süredir aşk yaşadığı Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer, ile beraber elele mekandan çıkarken flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı. Güzel oyuncu, gazetecileri görünce yeni sevgilisinin elini bıraktı. Bir süre farklı yönlere giden ikili, ara sokaklara girerek gözlerden kayboldu.
Eda Ece, yakalanmamak için basından kaçsa da daha öncesinde Ece'nin tribünden 26 yaşındaki sevgilisinin maçını takip ettiği anlar televizyona yansırken bu görüntüler dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmamıştı.
Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in Anadolu Efes-Galatasaray maçında böyle görüntülenmişti.