Eczanede maske takmayan Bruce Willis hayatının şokunu yaşadı
Emmy ve Altın Küre ödüllü Amerikan sinema oyuncusu ve müzisyen Bruce Willis maske takmayı reddettiği eczanede hayatının şokunu yaşadı.
Ünlü aktör Bruce Willis, koronavirüs salgınını hiçe sayıp maskesiz dışarıda gezerken görüntülendi. Willis, gazetecilerin görüntü aldığı sırada ise yine bir eczaneye girdi.
Boynunda bandanası bulunan ünlü aktörün onu kolayca yüzüne doğru kaldırabilmesi mümkünken maske takmama ısrarı çevredekileri şaşırttı.
Page Six’e konuşan bir kaynağa göre, tedbirsizce davranan Willis, eczanedeki bir çalışan tarafından uyarıldı ve daha sonra dışarı çıkarıldı. Willis, çıkışta paparazziler tarafından görüntülenirken de maskesini takmamaya devam etti.
Paparazilere konuşmayan Willis, daha sonra yaptığı açıklamada davranışını 'yanlış bir karar' olarak nitelendirdi ve "Herkes maske takmaya ve güvende olmaya devam etsin" dedi.