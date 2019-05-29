Ecrin için kadavra köpeği 'Abrek' ile arama
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'nde önceki gün kayıp Ecrin Kurnaz'a ait olduğu iddia edilen kafatası ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede bugün kadavra köpeği 'Abrek'in katılımıyla yeniden arama çalışması yapıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor.
Dere yatağında bir çocuk ayakkabısı bulundu: 7 Mayıs'ta evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin'i arama çalışmasında önceki gün Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları sırada önceki gün ormanlık arazideki dere yatağında bir çocuk ayakkabısı buldu.
Dere yatağında kafatası, kaburga ve kaval kemiği parçaları bulundu: Olay yerine gelen jandarma tarafından yapılan aramada ayakkabının bulunduğu noktanın etrafında elbise parçalarına rastlandı. Dağınık elbise parçaları takip edilerek bölgenin aşağısında 100 metrelik alanda dere yatağında kafatası, kaburga ve kaval kemiği parçaları bulundu.
Adli Tıp Kurumu'nda kriminal incelemeye alındı: Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası bulunan kemik parçaları toplandı. Yapılan ilk incelemede hayvan dişlerinin olduğu belirlenen kemikler, Adli Tıp Kurumu'nda kriminal incelemeye alındı. Kemik parçalarının Ecrin Kurnaz'a ait olup olmadığı tespit edilecek.