Ecrin için kadavra köpeği 'Abrek' ile arama

Adli Tıp Kurumu'nda kriminal incelemeye alındı: Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası bulunan kemik parçaları toplandı. Yapılan ilk incelemede hayvan dişlerinin olduğu belirlenen kemikler, Adli Tıp Kurumu'nda kriminal incelemeye alındı. Kemik parçalarının Ecrin Kurnaz'a ait olup olmadığı tespit edilecek.