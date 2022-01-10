'Ece Üner çok cahil keşke ölse' dedi korona oldu: O son bedduayı etmeyecektim!

Ana haberden gündüz kuşağına transfer olan ünlü sunucu Ece Üner'in ilişkiler üzerine yaptığı 'psikolojide 3 dakika kuralı' analizi 3 yıl sonra sosyal medyada yeniden viral oldu. Ece Üner sosyal medyada bu videoyla ti'ye alındı. Bu videonun ardından da, bir başka programda anlattığı 'kartal ve karga ' hikayesi videosu sosyal medyada yayılan Ece Üner, kendisini ti'ye alan ve eleştirenlere "Ece Üner çok cahil kadın keşke ölse" diye cevap vermesinin ardından, koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu. Haber spikerliği görevini bırakarak gündüz kuşağında program sunmaya başlayan Ece Üner "O sen bedduayı etmeyecektim" diye paylaşım yaptı.