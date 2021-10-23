Ece Üner canlı yayında çirkin teklifi duyunca çıldırdı: Onlar mal değildir!

"Ece Üner ile Susma" programında Naime ve Ali arasındaki yüzleşme sırasında Ali'nin sözleri sunucu Ece Üner'i adeta çıldırttı. Kendisini aldattığını iddia eden eşine çocuklarını göstermeyen Ali'nin "Eğer bana iftira attığını söylersen çocuklarını gösteririm" cümlesi karşısında küplere binen Ece Üner, "Çocuk deyince benim sinirlerim kalkıyor" diyerek bağırmaya başladı.