Ece Seçkin'in ailesi Covid 19'a yakalandı Twitter hesabından tek isteğini böyle duyurdu
Şarkıcı Ece Seçkin'in aile üyeleri peş peşe koronavirüse yakalanmaya başladı. Ünlü şarkıcı, Twitter hesabından isteğini dile getirdi.
Ece Seçkin, yeni şarkısının ve klibinin heyecanını yaşarken mutluluğuna gölge düştü. Seçkin'in hem babası hem de babaannesi koronavirüse yakalandı. Seçkin, bu üzücü haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Takipçilerini korona konusunda uyaran Ece Seçkin, ailesinin bütün kurallara uyduğunu da sözlerine ekledi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seçkin, şu ifadeleri kullandı:
''Bugün babam ve babaannemin pozitif çıkmış olmalarının şokuyla uyandım. Yaşadığım korkuyu daha önce pek yaşamadım, insan sevdiğinin kılına zarar gelsin istemez, o kadar önleme rağmen babacığım ve babaanneciğim hastalandı. Allah rızası için evinizde oturun, virüsü yaymayalım.''
''Babaannem 93 yaşında. Allah'a şükür aşısını olmuştu. Aşı koruyor onu. Babam genç olduğu için aşıları henüz yapılmamıştı ama durumu iyi.''