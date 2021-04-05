Ece Seçkin'in ailesi Covid 19'a yakalandı Twitter hesabından tek isteğini böyle duyurdu

''Bugün babam ve babaannemin pozitif çıkmış olmalarının şokuyla uyandım. Yaşadığım korkuyu daha önce pek yaşamadım, insan sevdiğinin kılına zarar gelsin istemez, o kadar önleme rağmen babacığım ve babaanneciğim hastalandı. Allah rızası için evinizde oturun, virüsü yaymayalım.''