Ece Seçkin ve nişanlısı Çağrı Terlemez karantinada! Avrupa'dan tahliye etti

Ece Seçkin'in pilot nişanlısı Çağrı Terlemez de Avrupa'dan Türk vatandaşları tahliye eden uçaklardan birinin pilotuydu. Seçkin, nişanlısının böyle bir uçuşu gerçekleştirmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ardından da evde karantinada olduklarını şu sözlerle anlattı: