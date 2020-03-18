Ece Seçkin ve nişanlısı Çağrı Terlemez karantinada! Avrupa'dan tahliye etti
Ece Seçkin'in pilot nişanlısı Çağrı Terlemez, Koronavirüs nedeniyle Avrupa'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının yurda dönüşlerini sağlayan ilk uçağı havalimanına indirdi. Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez, evde karantina altına alındı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmanın ardından tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, Türkiye'de de görülmeye başladı. 1 kişinin Türkiye'de hayatını kaybetmesiyle de Koronavirüs önlemleri giderek arttı. 9 Avrupa ülkesinde yaşayan Türk vatandaşların yurda geri dönmeleri için bir sefer düzenlendi.
Ece Seçkin'in pilot nişanlısı Çağrı Terlemez de Avrupa'dan Türk vatandaşları tahliye eden uçaklardan birinin pilotuydu. Seçkin, nişanlısının böyle bir uçuşu gerçekleştirmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ardından da evde karantinada olduklarını şu sözlerle anlattı:
"Canım benim... Hayatının en duygusal uçuşunu bugün yaptığına eminim... Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz elbette ama bu senin için çok önemliydi.''
''Kaptanlığını tebrik ediyor,sana bir ömür boyu emniyetli ve sağlıklı uçuşlar diliyorum. Bugün gerçekleştirilen Türk Vatandaşlarının Avrupa'dan tahliyesi kapsamında İstanbul Havalimanına ilk inişi nişanlım Çağrı Terlemez gerçekleştirdi. TK 1702 sefer sayılı bu uçuşu hayatı boyunca unutmayacağına eminim...''