Ece Ronay'ın güzellik merkezi kurşunlandı! Bir gün önce eski eşinin arabaları için suçladığı galeri kurşunlanmıştı

Olaydan bir gün önce, sosyal medya ünlüsü Ece Ronay'ın paylaştığı videoda, galeride sergilenen araçların eski eşine ait olduğunu iddia ettiği ortaya çıktı. Bu olayın üzerinden 24 saat geçmeden bu kez de Ece Ronay saldırının hedefi oldu.