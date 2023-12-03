Ece Ronay'ın güzellik merkezi kurşunlandı! Bir gün önce eski eşinin arabaları için suçladığı galeri kurşunlanmıştı
Dilan Polat'a özenip güzellik merkezi açan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, önceki gün eski eşinin araçlarını sakladıkları için hedef gösterdiği galeri kurşunlanmıştı. Bugün de Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde motosiklet kasklı iki şüpheliden biri, oto galeriye kurşun yağdırdı. Düzenledikleri saldırının videosunu sosyal medyada yayınlayan şüpheliler "Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" ifadelerine yer verdi.
Olaydan bir gün önce, sosyal medya ünlüsü Ece Ronay'ın paylaştığı videoda, galeride sergilenen araçların eski eşine ait olduğunu iddia ettiği ortaya çıktı. Bu olayın üzerinden 24 saat geçmeden bu kez de Ece Ronay saldırının hedefi oldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabaha karşı sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.
İş yerinin camları kırılırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.