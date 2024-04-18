Ece Erken'in son haline bakın! Bambaşka biri oldu..
Ece Erken Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Ayna selfiesi yapan ünlü sunucunun yüzündeki belirgin değişim, dikkatlerden kaçmadı.
Ece Erken Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Ayna selfiesi yapan ünlü sunucunun yüzündeki belirgin değişim, dikkatlerden kaçmadı.
Ece Erken uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyor. Bir oğlu bulunan ve son olarak bir magazin programında yorumculuk yapan Ece Erken, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu da kaybetmenin acısını yaşamıştı. Bu süreçte Instagram'ı da aktif kullanmaya başladı. Ünlü sunucu son olarak bir ayna selfiesini paylaştı, ancak bu selfiede de belli olan yüzündeki değişimi oldukça dikkat çekti.
Snob Magazin'in özel haberine göre; Ece Erken'in ayna selfiesinde, yüzünde belirgin değişimlerin olduğu dikkatlerden kaçmadı.
İşte ünlü sunucu Ece Erken'in son hali!