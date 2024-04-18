Ece Erken'in son haline bakın! Bambaşka biri oldu..

Ece Erken uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyor. Bir oğlu bulunan ve son olarak bir magazin programında yorumculuk yapan Ece Erken, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu da kaybetmenin acısını yaşamıştı. Bu süreçte Instagram'ı da aktif kullanmaya başladı. Ünlü sunucu son olarak bir ayna selfiesini paylaştı, ancak bu selfiede de belli olan yüzündeki değişimi oldukça dikkat çekti.