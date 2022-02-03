Ece Erken'in son durumu çok kötü ilaçları iç çamaşırına saklamış! Eşi için Regaip Kandili duası istedi

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu 24 Ocak akşamı İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu mekanda uğradığı silahlı saldırı sonrası kaybeden Ece Erken'in son durumuna ilişkin, Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil korkutan açıklamalarda bulundu. Ece Erken'in ilaçsız ayakta duramadığını ifade eden Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde doktorun 'kalbi durabilir' uyarısıyla ilaç kullanımını yasakladığı ünlü sunucunun annesinden gizli, iç çamaşırına sakladığı ilaçları tuvalete içmeye çalıştığını söyledi. Serengil, Ece Erken'in ilaçları tuvalete düşürdüğünü ve oradan alıp içtiğini aktardı. Eşinin vefatının ardından katil zanlıları Serkan Dakman ve Seccad Yeşil'in yakalanması için her gün paylaşım yapan Ece Erken, Regaip Kandili'nde eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için takipçilerinden ve sevenlerinden dua istedi. Ünlü sunucu Regaip Kandili'nde tek duasının eşinin katil zanlılarının bir an evvel yakalanması olduğunu dile getirdi.