Ece Erken'in son durumu çok kötü ilaçları iç çamaşırına saklamış! Eşi için Regaip Kandili duası istedi
Ece Erken'in son durumuna ilişkin Seren Serengil'den korkutan açıklama... Regaip Kandili'nde eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için dua isteyen Ece Erken'in ilaçları iç çamaşırına saklayıp tuvalette gizlice içtiği konuşuluyor.
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu 24 Ocak akşamı İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu mekanda uğradığı silahlı saldırı sonrası kaybeden Ece Erken'in son durumuna ilişkin, Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil korkutan açıklamalarda bulundu. Ece Erken'in ilaçsız ayakta duramadığını ifade eden Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde doktorun 'kalbi durabilir' uyarısıyla ilaç kullanımını yasakladığı ünlü sunucunun annesinden gizli, iç çamaşırına sakladığı ilaçları tuvalete içmeye çalıştığını söyledi. Serengil, Ece Erken'in ilaçları tuvalete düşürdüğünü ve oradan alıp içtiğini aktardı. Eşinin vefatının ardından katil zanlıları Serkan Dakman ve Seccad Yeşil'in yakalanması için her gün paylaşım yapan Ece Erken, Regaip Kandili'nde eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için takipçilerinden ve sevenlerinden dua istedi. Ünlü sunucu Regaip Kandili'nde tek duasının eşinin katil zanlılarının bir an evvel yakalanması olduğunu dile getirdi.
Ece Erken'in son durumunu Seren Serengil paylaştı: Ece Erken eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiriyor. Seren Serengil, eşinin ölümüyle yıkılan Erken'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ece Erken'in son durumuna ilişkin Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü 24 Ocak'tan bu yana her programda açıklama yapan Seren Serengil, doktorun ünlü sunucunun ilaç kullanımından dolayı kalbinin durabileceğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından seren Serengil bugünkü programda, Ece Erken'in annesinden gizli ilaç kullandığını ve ilaçları iç çamaşırında sakladığını anlattı.
'Klozete düşürdüğü ilaçları alıp içiyor' : Serengil, doktorunun Erken'e uyurken kalbi durabilir diye ilaç almayı yasakladığını söylemesinin ardından, Ece Erken'in ilaçsız ayakta duramadığı için annesinden gizleyerek iç çamaşırına ilaç sakladığını, tuvalette gizli gizli içmeye çalışırken klozete düşürdüğünü ve ona rağmen alıp ilaçları içtiğini söyledi.
"Kendinde değil, yaşamak istemiyor": Seren Serengil, Ece Erken'in yaşamak istemediğini ifade ederek "Annesi ilaç vermek istemiyor. İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor tuvalette düşüyor, oralardan alıp içiyor. Kendinde değil. Yaşamak istemiyor. Canımız acıyor elimizden bir şey gelmiyor, bir şey söylemek istemiyor" ifadelerini kullandı.