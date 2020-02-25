Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan yasak aşk açıklaması

Ece Erken, yaptığı açıklamada Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşkını itiraf ederken şunları söyledi:

"Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz."