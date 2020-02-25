Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan yasak aşk açıklaması
Ece Erken'in yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ilişkinin ortaya çıkmasının ardından açıklama yaptı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 3. kişi açıklaması herkesin dikkatini çekti. Ece Erken'in itirafı da olay yaratmıştı.
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini salladı. Ece Erken, Beyaz TV'de yayımlanan, sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programında Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşkını itiraf etti.
Ece Erken, yaptığı açıklamada Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşkını itiraf ederken şunları söyledi:
"Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz."
Ece ERken'in itirafının ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan da bir açıklama geldi. Mahmutyazıcıoğlu avukatı aracılığıyla, "Müvekkilim hakkında devam eden hukuki sürecin 3. kişilerle bir alakası yoktur ve gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
İddialara göre, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Mahmutyazıcıoğlu, bu ilişkiyi öğrenince boşanma davası açtı.