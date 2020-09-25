Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tehditler savurdu Erken bakın ne yaptı

Snob Magazin'in haberine göre; görüntülendiklerini fark edince masadan kalkan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, üzerine yürüdüğü basın mensuplarını tehdit etti. "Bizi izin almadan çekemezsiniz" diyen avukat Mahmutyazıcıoğlu üzerine yürüdüğü basın mensuplarını "Beni şu an belki Marmaris'te biliyorlar. Bunu yapamazsınız. Sizle hesaplaşacağım. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor?" diyerek tehdit etti.