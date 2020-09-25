Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tehditler savurdu Erken bakın ne yaptı
Ece Erken için boşanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ikilisi Nişantaşı'nda kameraların objektifine takıldı, Mahmutyazıcıoğlu gazetecilerin üzerine yürüyerek tehdit etti.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evli olduğu esnada yasak aşklarıyla gündeme bomba gibi düşen Ece Erken ve Mahmutyazıcıoğlu, Bodrum'daki romantik aşk tatillerinin ardından İstanbul'a döndü ve Nişantaşı'nda bir kafede objektiflere yansıdı.
Bir ara romantik anlar yaşayan çiftten Erken'in, elini sevgilisinin omzuna attığı görüldü. Bu sırada görüntülendiklerini fark eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu masadan kalkarak bir avukata yakışmayacak davranışlar sergiledi.
Snob Magazin'in haberine göre; görüntülendiklerini fark edince masadan kalkan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, üzerine yürüdüğü basın mensuplarını tehdit etti. "Bizi izin almadan çekemezsiniz" diyen avukat Mahmutyazıcıoğlu üzerine yürüdüğü basın mensuplarını "Beni şu an belki Marmaris'te biliyorlar. Bunu yapamazsınız. Sizle hesaplaşacağım. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor?" diyerek tehdit etti.
Şafak Mahmutayzıcıoğlu, basın mensuplarının üzerine yürürken Ece Erken'in hiçbir şekilde sevgilisine müdahale etmemesi ise dikkat çekti.