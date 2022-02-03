'Ece Erken'in kalbi durabilir' Seren Serengil kötü haberi duyurdu! Nihat Doğan Fatih Sipahi'yi savundu

"Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim"

Eşini kaybettikten sonra büyük bir üzüntü yaşayan Ece Erken, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı dökmüştü. Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Ece Erken ile ilgili yeni gelişmeleri anlattı.