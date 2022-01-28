Ece Erken'den ilk açıklama Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi ne zaman? Polisin peşinde olduğu Drej Ali kimdir?
Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından ilk paylaşım... İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıda öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze detayları belli oldu! Polis cinayetle ilgili Drej Ali'nin peşine düştü.
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında yemek yediği akşam kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, acı olayın ardından yaptığı ilk paylaşımında cenaze töreni ile ilgili bilgileri verdi. Öte yandan Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar da ortaya çıktı. Polis'in cinayetle ilgili Drej Ali ve adamlarının peşinde olduğu öğrenildi. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin son gelişmeler ve yani detaylar...
Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, şoförü ile birlikte yemek yerken Bakırköy'deki bir mekanda silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Mahmutyazıcıoğlu, ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan Yeşilköy'de ortağı olduğu restoranda 4 kurşunla öldürülen sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
İşte Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cenazesi için yaptığı ilk paylaşım
Yaşanan acı olayın ardından akşam saatlerinde Instagram hesabını kapatan ünlü sunucu Ece Erken, bir süre sonra hesabını tekrar aktif ederek Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yarın Rize'de yapılacak cenaze törenine ilişkin bilgileri paylaştı.
Cenazesi THY ile gönderildi!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'dan ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından alınarak İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'ne getirildi. Mahmutyazıcıoğlu' nun cenazesi Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 22.45'te Trabzon'a gönderildi. Buradan karayoluyla Rize'ye götürülecek Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi yarın toprağa verilecek.