Ece Erken'den eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından yürek burkan paylaşım
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken, Instagram'da eşi ile fotoğrafını duygusal bir not ile paylaştı.
Eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken'in yası dinmiyor! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yakalanamayan katil zanlıları için sık sık paylaşım yapan ünlü sunucu Ece Erken, son paylaşımında vefat eden eşine sarıldığı bir fotoğrafına yer vererek, duygusal bir not düştü.
Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaşlı eski yönetici Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak gecesi, tartışma yaşadığı kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü. 7 ay önce evlendiği eşinin ani ölümüyle yıkılan Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkes, duygulandırdı.
Geçtiğimiz ay eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından zor günler yaşayan Ece Erken, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
"Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bir bilsen" : Eşine sarıldığı bir pozu paylaşan Erken, "Ne çok sevmişim ben seni meğer, canım nasıl yanıyor bir bilsen" ifadelerini kullandı.