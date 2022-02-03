Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evlendiği gün yaptığı paylaşımın sırrı Seccad Yeşil nerede?

Seccad Yeşil o paylaşımı neden yaptı: Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz programında Seccad Yeşil'in bu paylaşımı yapmasının bir nedeni olmadığını, Seccad Yeşil'in aynı gün bacağından vurulduğu ve bu nedenle böyle bir paylaşıma imza attığını söyledi.