Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evlendiği gün yaptığı paylaşımın sırrı Seccad Yeşil nerede?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kayıp zanlılar Serkan Dakman ve Seccad Yeşil henüz yakalanmadı. Seccad Yeşil'in Ece erken'in evlendiği gün yaptığı 'Allah büyük' paylaşımının sırrı açığa çıktı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğün günü yaptığı paylaşımın sırrı çözüldü. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerinden Seccad Yeşil'le ilgili ilginç ayrıntı... Şafak Mahmutyazıcıoğlu 28 Haziran 2021'de sunucu Ece Erken ile evlenmişti! Yeşil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken'in evlendiği gün "Allah Büyük" diye paylaşım yaptığı ortaya çıkmış ve bu detay dikkat çekmişti.
Bircan Bali'den Seccad Yeşil ile ilgili kritik açıklama: Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesi büyük yankı uyandırdı. Cinayetle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, olayla ilgili aranan Seccad Yeşil'in Ece Erken'in düğünü günü yaptığı "Allah Büyük" paylaşımının nedeni merak ediliyordu. Bircan Bali, bu bilmeceye canlı yayında yaptığı açıklamayla son verdi.
Seccad Yeşil o paylaşımı neden yaptı: Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz programında Seccad Yeşil'in bu paylaşımı yapmasının bir nedeni olmadığını, Seccad Yeşil'in aynı gün bacağından vurulduğu ve bu nedenle böyle bir paylaşıma imza attığını söyledi.
Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesinde toprağa verildi.