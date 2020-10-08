Ece Erken tehditkar sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu bu sözlerle savundu
Ece Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun basın mensuplarını tehdit etmesini savundu. Erken'den 'pes' dedirten açıklama geldi.
Ece Erken, bir dönem ayrıldım dediği yasak aşkı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanmasıyla ilişkisine kaldığı yerden devam ediyor. Erken, önceki gün Nişantaşı'nda kuaföre giderken basın mensuplarıyla karşılaştı.
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilişkisi hakkındaki sorulara "Ben çok mutluyum" yanıtını veren Ece Erken, sevgilisinin geçtiğimiz günlerde fotoğraflarını çeken muhabirleri tehdit etmesi hakkında ne düşündüğü sorulunca ilginç bir yanıt verdi:
"Ne tehdidi? Avukat tehdit eder mi! Fotoğraf çekerken izin almadıkları için sadece kızdı."
Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 hafta önce Nişantaşı'ndaki bir kafede buluşmuştu. Romantik anlar yaşayan çiftten Erken, elini sevgilisinin omzuna atmıştı. Bu sırada görüntülendiklerini fark eden Şafak Mahmutyazıcıoğlu masadan kalkarak ortalığı karıştırmıştı.