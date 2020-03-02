Ece Erken şimdi ne diyecek! Fotoğrafı yasak aşkının karısı paylaştı!

Programında hakkında yapılan ağır iddialara cevap veren Ece Erken yeni ilişkisi hakkında "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. Biz programda ahlak dağıtmıyoruz. Namus bekçiliği yapmıyoruz. Geçmişte hatalarım oldu. Ama bu aşk ve aşkın cezası olduğuna inanmıyorum." sözleri ile pes dedirtti.