Ece Erken şimdi ne diyecek! Fotoğrafı yasak aşkının karısı paylaştı!
Evli ve iki çocuk babası olan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşayan Ece Erken, sevgilisinin eşinin paylaştığı fotoğraflarla zor durumda kaldı.
Ece Erken'in yasak aşkı son günlerde magazin basınının en çok konuştuğu konu oldu. Ece Erken bir dönem Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi olan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.
Yaklaşık 1 yıldır gözlerden uzak aşkını yaşayan Ece Erken'in 14 Şubat'ta Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk pozları sosyal medyada yayılınca herkes Ece Erken'in yeni sevgilisi kim diye araştırmaya başladı.
Beyaz TV'de haftaiçi hergün yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında sık sık evli adamlarla aşk yaşayan kadınları ağır bir dille eleştiren Ece Erken'in yeni sevgilisi 15 yıllık evli ve 2 çocuk babası çıktı. Bu haber medyada yer alınca Ece Erken çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
Programında hakkında yapılan ağır iddialara cevap veren Ece Erken yeni ilişkisi hakkında "Ortada ne gizli ne de yasak bir şey yaşıyorum. Kısa bir zaman öncesine kadar sizlerle de paylaştım. Biz programda ahlak dağıtmıyoruz. Namus bekçiliği yapmıyoruz. Geçmişte hatalarım oldu. Ama bu aşk ve aşkın cezası olduğuna inanmıyorum." sözleri ile pes dedirtti.