Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıocıoğlu'nun mevlitinde tek bir şey istedi! Gözyaşlarıyla anlattı

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken, eşinin vefatının 7'nci gününde Hz. Yuşa Camii'nde mevlit okuttu. Mevlit'in ardından ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Ece Erken, muhabirlerin mikrofon uzatarak hislerini sorduğu anda gözyaşlarıyla 'Katiller bulunsun' diyerek henüz yakalanmayan katil zanlıları Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ı işaret etti.