Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıocıoğlu'nun mevlitinde tek bir şey istedi! Gözyaşlarıyla anlattı
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken vefatın 7'nci gününde Hz. Yuşa kabristanlığında Camii'nde mevlit okuttu. Ece Erken tek bir isteğinin olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırıda kaybeden Ece Erken, eşinin vefatının 7'nci gününde Hz. Yuşa Camii'nde mevlit okuttu. Mevlit'in ardından ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Ece Erken, muhabirlerin mikrofon uzatarak hislerini sorduğu anda gözyaşlarıyla 'Katiller bulunsun' diyerek henüz yakalanmayan katil zanlıları Seccad Yeşil ve Serkan Dakman'ı işaret etti.
Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçıda alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırıya uğradı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, kan kaybından dolay hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu için dün Hazreti Yuşa Camii'nde mevlit okutuldu.
Ece Erken tek isteğini açıkladı: Katiller yakalansın
Ünlü sunucu Ece Erken, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün 7. gününde Hazreti Yuşa Camii'nde mevlit okuttu. Arkadaşlarının desteğiyle ayakta duran Erken, gözyaşları içinde "Sadece katiller yakalansın" dedi.
Demet Akalın, Ebru Destan, Emel Müftüoğlu, Seren Serengil ve yakınları mevlite gelerek Ece Erken'i yalnız bırakmadı. Eşinin ani ölümüyle yıkılan Erken, mevlidin yapıldığı Hazreti Yuşa Camii'ne yakınlarının koluna girerek geldi.