Ece Erken Demet Akalın söyledi deyip sitem etti Gülben Ergen'e fena laf çarptı
Ece Erken'den yine skandal açıklamalar geldi. Eski eşi Serkan Uçar'ın yengesi hakkında söylediklerini, Demet Akalın'dan duyduğunu söyleyip Gülben Ergen'e de laf çarptı.
Son zamanlarda en çok konuşulan isimlerden biri olan Ece Erken, yine bomba açıklamalara imza attı. Birçok ünlü isim gibi karantina günlerinde çeşitli sosyal medya canlı yayınlarına katılan Erken, son olarak 'Lost.Secret’ isimli Instagram hesabının canlı yayınına katıldı.
Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşayan Ece Erken, bu kez eski eşi Serkan Uçar'ın yengesi ile sıkıntı yaşadığını söyledi. Benan Mahmutyazıcıoğlu ile de sıklıkla tartışmasıyla gündeme gelen Erken, şunları anlattı:
''Yanlışlıkla evlendiğim adamın (Serkan Uçar) yengesi hala peşimde. Bir türlü kurtulamadım ondan. Şimdi de adımın anıldığı adamın, ayrılmaya çalıştığı kadınla kanka olmuş.''
''Her resmi beğenip yorum yazıyor. Lezbiyen midir nedir anlamadım ki! Allah belasını versin. Sahte hesaplarla yazıyor.''