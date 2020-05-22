Ece Erken Demet Akalın söyledi deyip sitem etti Gülben Ergen'e fena laf çarptı

Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşayan Ece Erken, bu kez eski eşi Serkan Uçar'ın yengesi ile sıkıntı yaşadığını söyledi. Benan Mahmutyazıcıoğlu ile de sıklıkla tartışmasıyla gündeme gelen Erken, şunları anlattı: